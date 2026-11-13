Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 14 ноября

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 14 ноября?

Луна рассказывает

День, как и положено в выходной, благоприятен для размеренных и неторопливых занятий — научных исследования, интеллектуальной и литературной деятельности.

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Луна рекомендует

В этот день можно открыть новую жизненную страницу: например, отказаться от вредных привычек, сесть на диету, заняться спортом — эти меры очень быстро позитивно скажутся на внешности и здоровье. Большую часть времени рекомендуется посвятить отдыху и провести время с родными людьми, это подружит и сплотит нас с теми, с кем отношения в последнее время разладились.

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Луна предостерегает

Главная задача дня — не дать никому испортить себе хорошее настроение, которое будет сопутствовать нам с самого утра. В конфликте между близкими людьми желательно соблюдать нейтралитет — приняв сторону кого-то одного, мы, скорее всего, обозлим второго — снова наладить с ним отношения будет непросто.

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