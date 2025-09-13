Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 14 сентября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 14 сентября?

Луна рассказывает

Не самый легкий день лунного календаря, когда человека могут ожидать неприятности — как физического, так и морального свойства. И если от первых можно спрятаться в стенах собственного дома, то как совладать с недовольством собой и своей жизнью, которую мы можем ощущать сегодня? Звезды рекомендуют вспомнить о том, что депрессивное настроение — не более чем влияние лунных суток, от которого уже завтра не останется и следа.

Луна рекомендует

Непростую энергетику дня можно будет преодолеть, занявшись физическим трудом — например, провести генеральную уборку в доме или заняться сезонными садово-огородными работами.

Луна предостерегает

Нельзя подпитывать своей энергетикой токсичных людей, которые могут провоцировать нас на неадекватные реакции, лучше отнестись к их выходкам спокойно — так направленная против нас злоба вернется обратно.

