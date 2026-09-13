- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 14 сентября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 14 сентября?
Луна рассказывает
Нынешний день благоприятен для усвоения новой профессиональной информации — этим нужно воспользоваться тем, кто в ней нуждается. Прежде всего, это касается всех, кто сейчас учится — школьников, студентов и людей, записавшиеся на курсы и тренинги.
Луна рекомендует
Время благоприятно для совершения финансовых операций любой степени важности: подписанные в этот день договора и заключенные сделки окажутся успешными и очень быстро принесут солидные дивиденды.
Луна предостерегает
В это время нужно как можно меньше говорить и как можно больше слушать: так можно будет узнать много интересного и важного — прежде всего, о том, как эти люди к нам относятся, что может оказаться насколько неприятным, настолько и важным.
Читайте также:
Лилит в Деве с 14 сентября 2026 по 11 июня 2027 года: почему этот период непростой
Украина вступает в новый цикл: почему 2026–2027 может стать переломным годом
Ретроградная Венера с 15 августа по 15 декабря 2026 года: что изменится в отношениях и деньгах
Зодиакальный гороскоп на сентябрь 2026 года для всех 12 знаков