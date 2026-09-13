Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 14 сентября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 14 сентября?

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Луна рассказывает

Нынешний день благоприятен для усвоения новой профессиональной информации — этим нужно воспользоваться тем, кто в ней нуждается. Прежде всего, это касается всех, кто сейчас учится — школьников, студентов и людей, записавшиеся на курсы и тренинги.

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Луна рекомендует

Время благоприятно для совершения финансовых операций любой степени важности: подписанные в этот день договора и заключенные сделки окажутся успешными и очень быстро принесут солидные дивиденды.

Луна предостерегает

В это время нужно как можно меньше говорить и как можно больше слушать: так можно будет узнать много интересного и важного — прежде всего, о том, как эти люди к нам относятся, что может оказаться насколько неприятным, настолько и важным.

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