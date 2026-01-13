Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 14 января

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам.

Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 14 января?

Луна рассказывает

Один из самых сложных дней лунного календаря, когда мы чувствуем усталость и тревожность, которые способны испортить не только настроение, но и отношения с окружающими, поэтому, несмотря на будний статус, его нужно провести в покое и одиночестве.

Луна рекомендует

День подходит для того, что мы в школе называли работой над ошибками: отыскав собственные промахи и решив, как их исправить, можно будет всерьез продвинуться в решении профессиональных вопросов, а, как следствие, и подняться по карьерной лестнице.

Луна предостерегает

Ничего не стоит делать в спешке, торопливость — лучший способ потереть неудачу в реализации проекта, которым мы будем заниматься в это время. Зато если совершать постепенные, но планомерные шаги, удастся справиться с любой задачей.

