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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
258
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 14 октября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 14 октября?

Луна рассказывает

День резких, кардинальных перемен, которые затрагивают все сферы нашей жизни — от провессионалной и финансовой до личной.

Луна рекомендует

День, когда можно принимать серьезные профессиональные и жизненный решения. Главное, не делать этого наспех, не просчитав все возможные «за» и «против». Спонтанное решение может привести к серьезным ошибкам, которые будет сложно исправить. Не стоит также брать на себя вину другого человека, даже если вам покажется, что вы должны это сделать — к добру такое благородство не приведет. День благоприятен для встреч с друзьями, свиданий, вечеринок, прогулок и посиделок в кафе: приятное послевкусие от такого — приятного — общения сохранится надолго.

Луна предостерегает

Что бы вы ни делали в это время, не стоит допускать даже тени сомнений в своих действиях в частности и способностях вообще — только вера в себя позволит достичь поставленной цели. Категорически не рекомендуется не только говорить, но и думать плохо об окружающих вас людях — бумеранг, который всегда возвращается к своему хозяину, не заставит себя долго ждать.

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