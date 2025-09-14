Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна в эти дни — 15-16 сентября?

Луна рассказывает

24-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, , когда для получения нового придется оказаться от старого. Уйти от прошлого — даже очень дорогого нам — будет трудно, но это необходимо сделать ради будущего. Еще одна примета этого времени — повышенная агрессивность, которую будут демонстрировать даже самые спокойные и сдержанные люди — не стоит реагировать на эмоциональные вспышки других, да и самим важно держать себя в руках.

Луна рекомендует

Ответ на важный для вас вопрос можно будет получить во сне, главное запомнить все, что мы увидим и услышим в «ночном кинотеатре».

Луна предостерегает

Сплетни могут стать причиной конфликта с окружающими, поэтому не стоит их распространять, даже если они покажутся очень интересными.