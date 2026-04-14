Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 15 апреля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 15 апреля?
Луна рассказывает
День духовного прозрения, который нежелательно тратить на повседневные — рутинные и будничные — дела и заботы. Также велика вероятность события, которое станет в своем роде пророческим: оно подскажет, по какому жизненному — и профессиональному — пути нам надо идти дальше: стоит прислушаться к звездным рекомендациям.
Луна рекомендует
Очень важно оказывать помощь людям, которые в ней нуждаются: так нам удастся наполнить гармонией не только и свою и его жизнь, но и окружающий нас мир в целом. В поисках важного вопроса не стоит требовать от мозга немедленного результата — нужно расслабиться и он придет сам по себе.
Луна предостерегает
Нежелательно отвлекаться от профессиональной деятельности, переключаясь на не самые важные занятия — они отнимут драгоценное время, ничего не дав взамен. Время не подходит для любых переговоров, но особенно нежелательно встречаться с деловыми партнерами — найти общий язык с ними будет нелегко, а уж достичь необходимой договоренности — и вовсе невозможно.
