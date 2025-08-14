Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 15 августа

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 15 августа?

Луна рассказывает

День, когда особенно активными становятся силы зла — чтобы не стать их жертвой, нужно проявить осторожность. Нельзя сомневаться в своих силах, поскольку это может сделать нас легкой добычей для мошенников, которые могут ввести нас в заблуждение и обмануть.

Луна рекомендует

Сновидения нынешнего дня требуют повышенного внимания и грамотной расшифровки — ответ на важный жизненный вопрос может прийти именно во сне. Желательно также потратить некоторое время на наведение порядка в делах — необходимо упорядочить бумаги на рабочем столе, и рассортировать счета и квитанции, выбросив ненужное.

Реклама

Луна предостерегает

Ни в коем случае нельзя рисковать — это может привести к вероятности физических травм и финансовых потерь. Нежелательно заниматься экстремальными видами спорта, превышать скорость за рулем, носить с собой большие суммы денег и ходить по безлюдным улицам в темное время суток. Также стоит помнить, что инициатива может быть наказуемой, поэтому не стоит предлагать начальству новые идем: скорее всего, оно их забракует.

Читайте также: