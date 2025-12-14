ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 15 декабря

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 15 декабря?

Луна рассказывает

День — к сожалению, в этом месяце он выпадает на понедельник — когда упадок сил, апатию и депрессию в большей или меньшей степени ощутят все без исключения. Очень важно прислушаться к советам звезд, тогда все пройдет без осложнений.

Луна рекомендует

Хороший день для того, чтобы усилить положительную энергетику своего дома: для этого нужно не только сделать уборку, но и выбросить хлам, каким бы нужным он ни казался.

Луна предостерегает

Нежелательно бороться с отсутствием энтузиазма и заставлять себя работать через силу, толку от этого все равно не будет. Лучше дать себе отдохнуть: погулять на свежем воздухе, почитать и даже помечтать в свое удовольствие. Нежелательно общаться с неприятными людьми — негативные эмоции, которые мы в результате получите, могут отрицательно сказаться не только настроении, но и на самочувствии.

