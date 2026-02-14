ТСН в социальных сетях

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 15 февраля

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Мила Королева
Луна

Луна

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что не стоит делать того, за что впоследствии будет стыдно. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 15 февраля?

Луна рассказывает

День, когда тайное становится явным, а мистические события получают вполне реальное, земное объяснение.

Луна рекомендует

Нужно провести «работу над ошибками» – точнее, анализ причин былых промахов и их последствий – позволит сделать повысить свою успешность уже в самом ближайшем будущем. Энергетика дня может оказать негативное воздействие на психику, рекомендуется во всем искать позитивные моменты – не бывает плохого, в чем нельзя было бы отыскать хорошее.

Луна предостерегает

Людей, которые стараются причинить нам зло – они выдадут себя своим стремлением всеми правдами и неправдами спровоцировать конфликт., возможно, пришла пора вычеркнуть их из жизни.

