Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 15 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 15 июня?

Луна рассказывает

День, когда, несмотря на внутреннее и внешнее напряжение, можно начинать работу над новыми проектами. В большинстве случае они окажутся успешными, особенно если приложить к их осуществлению максимум усилий. Главное — сосредоточиться на осуществлении действительно важных дел, на второстепенные, которые могут подождать

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Луна рекомендует

Получив предложение перейти на новое место работы, стоит взять время на обдумывание и все хорошенько взвесить: при большом количестве «плюсов» в этом деле будут и «минусы», которые важно учесть. Звезды советуют обратить внимание на сон, приснившийся нынешней ночью: в нем будет содержаться подсказка относительно того, как разрешить конфликт, который возник между нами и человеком, которого мы любим.

Луна предостерегает

Нельзя давать волю негативным эмоциям, которые могут переполнять нас с самого утра: есть риск под их влиянием наговорить неприятных вещей близкому человеку, о чем впоследствии придется пожалеть. От физических нагрузок нужно отказаться: даже будучи незначительными, они могут нанести серьезный вред организму, поэтому занятия спортом и уборку квартиры нужно перенести на другое время.

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