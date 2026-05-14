Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 15 мая
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 15 мая?
Луна рассказывает
День чистой и светлой — благоприятной во всех отношениях — энергетики, которая способствует добрым делам.
Луна рекомендует
День благоприятен для любых созидательных, связанных с землей и продолжением рода. И если, в соответствии с известной поговоркой, родить ребенка за один день невозможно, то посадить дерево или заложить первый камень в фундамент нового дома, не только можно, но и нужно. Также можно покупать и продавать недвижимость, особенно если это «мероприятие» давно стояло в списке важных планов.
Луна предостерегает
Под строжайшим запретом находятся сплетни, которые нежелательно не только сочинять или передавать, но и просто слушать — последствия такой «трансляции» могут оказаться не только неожиданными, но и неприятностями. Нежелательно испытывать раздражительность и — уж тем более — агрессию по отношению к другим людям: негативные эмоции опустошат вас, не нанеся никакого вреда тем, кто нас обидел.
