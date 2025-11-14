Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 15 ноября

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 15 ноября?

Луна рассказывает

День, когда все — даже самые активные и энергичные люди — испытывают нежелание что-либо делать. Впрочем, если учесть, что на календаре выходной, особой катастрофы в этом нет — можно позволить себе немного побездельничать.

Реклама

Луна рекомендует

Звезды рекомендуют навести порядок в доме и, особенно, в шкафах: по мере того, как вещи будут укладываться одинаковыми, ровными стопочками, в голове тоже прояснится. Также пришло время выбросить ненужные бумаги — устаревшие документы и просроченные счета — из ящиков письменного стола и комода: это позволит очистить пространство и улучшить качество своей жизни.

Луна предостерегает

Необходимо — разумеется, по возможности — отказаться от общения с окружающими, еще лучше — вообще провести это время в одиночестве. В отношениях с любимым человеком главное — не пытаться изменить его, переделав на свой лад: нужно позволить ему быть таким, какой он есть, тогда и ссориться с ним не придется.

Читайте также: