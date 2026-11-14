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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 15 ноября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 15 ноября?

Луна рассказывает

Один из лучших дней для благотворитеьности, когда каждый, сделав доброе дело, может почувствовать себя добрым и великодушным.

Луна рекомендует

Наиболее успешно день пройдет у тех, кто заранее распланирует его и будет твердо придерживаться плана, а иначе можно будет «утонуть» в количестве дел, причем не самых нужных и важных. Сила слов, произнесенных в это время будет настолько велика, что они, если произнести их вслух, они практически сразу материализуются: стоит воспользоваться этим, произнеся вслух заветное желание.

Луна предостерегает

Эмоции важно держать под контролем всегда, но сегодня — особенно: дав им возможность вырваться наружу, мы уже не сможем остановить поток негатива, который мы испытываем по отношению к окружающим, а это может быть опасным. Не стоит поддаваться соблазну едко подшутить над кем-нибудь из окружающих нас людей: скорее всего, человек не только не оценит ваше чувство юмора, но и затаит на нас серьезную обиду.

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