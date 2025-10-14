Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 15 октября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 15 октября?

Луна рассказывает

День осуществления серьезных — глобальных — вопросов, совершения решительных поступков. Удача будет сопутствовать во всех делах, но прежде всего — в решении бизнес-вопросов: велика вероятность получения прибыли, подписания выгодных контрактов и заключения перспективных сделок

Луна рекомендует

Время удачно для операций с недвижимостью: тем, кто давно собирался продать или купить жилье, лучшего времени не найти, поэтому не стоит его терять. Можно проводить переговоры с деловыми партнерами — даже самые несговорчивые из них охотно пойдут навстречу.

Луна предостерегает

Важно опасаться раздражительности, которая может стать спутницей на нынешний день — она не лучшим образом скажется не только на окружающих людях, которые могут обидеться на наши резкие высказывания, но и, как следствие, на нас самих. Нельзя давать токсичным людям шанс вывести нас на эмоциональный всплеск — не стоит реагировать на их провокации.

