Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 15 сентября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 15 сентября?

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Луна рассказывает

День, когда особую силу приобретаю слова, поэтому нужно максимально внимательно относиться к тому, что мы говорим: все, что будет сказано сегодня, тем или иным образом отразиться на жизни как самого человека, так и тех, кто его окружает.

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Луна рекомендует

День благоприятен для того, чтобы начать свою жизнь с чистого листа — зачеркнуть все, что вас огорчает, и начать писать свою историю набело, с учетом всех совершенных ранее ошибок. При первой же удачной возможности необходимо поговорить с начальством о повышении заработной платы — сегодня оно, как никогда, будет настроено не только выслушать вас, но и прислушаться к нашим доводам.

Луна предостерегает

Свои эмоции необходимо держать под контролем всегда, но в этот день — особенно: велика вероятность того, что — под влиянием минуты — можно наговорить окружающим того, о чем впоследствии придется пожалеть. Вероятны провокации со стороны недоброжелательно настроенных по отношению к нам людей: важно держать себя в руках и не реагировать на их выпады — так их злоба, не достигнув цели, обернется против них самих.

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