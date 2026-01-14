- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 1 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 15 января
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 15 января?
Луна рассказывает
День позитивных космических энергий, которые помогают нам обрести душевное равновесие и, как следствие, покой.
Луна рекомендует
Время желательно посвятить общению с близкими и любимыми людьми: так можно будет не только улучшить настроение, но и повысить трудоспособность, которая в последнее время оставляет желать лучшего. При желании также удастся наладить– отношения с партнером.
Луна предостерегает
Не стоит пользоваться добротой, которую сегодня могут проявлять по отношению к нам окружающие — как близкие, так и незнакомые — люди и уж тем более использовать ее им же во зло.
Читайте также: