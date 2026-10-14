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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 15 октября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 15 октября?
Луна рассказывает
День, когда любому физическому труду нужно предпочитать умственный, а материальным интересам — духовные.
Луна рекомендует
Ответы на важные жизненные вопросы, коль скоро они потребуют решения, нужно спрашивать у интуиции — она сегодня не подведет. От активных действий в это время лучше отказаться, все равно пользы они не принесут, так что в свободное от работы лучше почитать, посмотреть телевизор или заняться своим хобби. На работе не стоит гнаться за всеми «зайцами» — то есть, делами — сразу, так вы, скорее всего, не доведете до ума ни одно из них, а вот выбрав приоритетное, справитесь со всеми стоящими перед вами задачами.
Луна предостерегает
Нынешний день категорически не подходит для пустого времяпрепровождения — телефонных разговоров и общения в мессенджерах ни о чем, любое занятие должно быть не только полезным, но и осмысленным. Нежелательно любые манипуляции с организмом, которые будут осуществлять посторонние люди — массаж, косметические и парикмахерские процедуры, это может негативно сказаться на вашей энергетике. Даже незначительная ссора с близким человеком, произошедшая в этот день, может перерасти в длительный конфликт, который будет очень сложно загладить — постарайтесь ее избежать.
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