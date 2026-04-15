Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 16 апреля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 16 апреля?
Луна рассказывает
Светлый и гармоничный день, благотворно влияющий на людей: мы становимся не только добрее, но и умнее и дружелюбнее по отношению к окружающим. Не стоит обращать внимание на незначительные неурядицы — очень важно прожить день в хорошем настроении.
Луна рекомендует
Необходимо вести себя максимально спокойно и осторожно: ни с кем не ругаться и не ссориться, поскольку это может негативно сказаться как на состоянии самого человека, так и на общем — мировом — энергетическом фоне. Можно подписывать важные документы с серьезным финансовым подтекстом — они оправдают возложенные на них ожидания. Можно проводить переговоры с деловыми партнерами — они окажутся на редкость удачными.
Луна предостерегает
Серьезный разговор с близким человеком на этот день лучше не назначать, звезды советуют взять небольшой тайм-аут и подумать о том, какую «линию защиты» выстроить.
