- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 40
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 16 августа
Луна – не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 16 августа?
Луна рассказывает
День благоприятен для начала новых дел: любого — даже бытового, что логично для выходного дня — проекта. Будучи взятым в работу в этот день, они обязательно принесут успех.
Луна рекомендует
Хорошее настроение, которое будет сопутствовать наам с самого утра, позволит решить много профессиональных вопросов, а ближе к вечеру переделать еще и массу домашних дел. Звезды также рекомендуют вспомнить о человеке, которого мы, находясь под влиянием плохого расположения духа, обидели, и найти способ с ним помириться, признав свою ошибку и извинившись.
Луна предостерегает
Рассказывая начальству о своих достижениях, нельзя скромничать, но и умалчивать о заслугах своих коллег тоже не рекомендуется, иначе в будущем вы не сможете рассчитывать на их поддержку.
Читайте также: