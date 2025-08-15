ТСН в социальных сетях

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 16 августа

Луна – не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 16 августа?

Луна рассказывает

День благоприятен для начала новых дел: любого — даже бытового, что логично для выходного дня — проекта. Будучи взятым в работу в этот день, они обязательно принесут успех.

Луна рекомендует

Хорошее настроение, которое будет сопутствовать наам с самого утра, позволит решить много профессиональных вопросов, а ближе к вечеру переделать еще и массу домашних дел. Звезды также рекомендуют вспомнить о человеке, которого мы, находясь под влиянием плохого расположения духа, обидели, и найти способ с ним помириться, признав свою ошибку и извинившись.

Луна предостерегает

Рассказывая начальству о своих достижениях, нельзя скромничать, но и умалчивать о заслугах своих коллег тоже не рекомендуется, иначе в будущем вы не сможете рассчитывать на их поддержку.

