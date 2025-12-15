Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 16 декабря

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 16 декабря?

Луна рассказывает

День, когда энергии иссякает буквально на глазах, поэтому необходимо включить режим энергосбережения, отказавшись от занятий, которые подтачивают силы: активной деятельности, переживаний и конфликтов с окружающими.

Луна рекомендует

Любой серьезный проект заведомо обречен на неудачу, поэтому займитесь лучше доведением до ума дел, которые давно находятся в работе, но до сих пор не завершены.

Луна предостерегает

Вспыльчивость может отличать каждого из нас, поэтому желательно как можно меньше общаться с окружающими — ненужные вам конфликты могут возникнуть из ничего.

