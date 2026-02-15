Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 16 февраля

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 16 февраля?

Луна рассказывает

Самый опасный — черный — день лунного календаря, когда силы находятся на исходе, а настроение портится как будто бы само по себе. Особенно тяжело придется тем, у кого есть проблемы с психикой — им необходимо вспомнить о предписаниях врача.

Реклама

Луна рекомендует

Хороший результат даст очищение своего дома от накопившегося в нем негатива. Лучшими помощниками в этом станут вода и огонь: достаточно тщательно вымыть полы м протереть от пыли мебель, а затем обойти его по часовой стрелке с горящей свечой в руке — там, где она будет коптить, стоит задержаться подольше.

Луна предостерегает

Прежде чем выйти «в люди», необходимо тщательно взвесить свои моральные силы: покидать стены своего дома, если понимаешь, что их достаточно для столкновения с агрессивными и неадекватными людьми, в противном случае лучше остаться дома. Также нельзя заниматься самокритикой: в этот день все свои недостатки мы будем видеть в утрированном — совершенно не соответствующем действительности — виде, а делать выводы, основываясь на таких аргументах, только себе вредить.

Читайте также: