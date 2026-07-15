Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 16 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 16 июля?

Луна рассказывает

День, когда нужно использовать любой способ для пополнения запасов жизненной энергии, для чего подойдут любые — преимущественно, приятные– моменты: общение с близкими людьми — особенно детьми и животными, занятие своим хобби и спортом.

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Луна рекомендует

Профессиональное предложение, которое можно получить в это время, окажется выгодным во всех отношениях — тем не менее, прежде чем ответить на него согласием, необходимо взать время на раздумье, чтобы взвесить свои силы. Заботясь о других, не стоит забывать о себе: нужно взять за правило угождать себе хотя бы в мелочах — таким образом удастся улучшить настроение и изменить отношение к жизни с пессимистического на оптимистическое.

Луна предостерегает

Сегодня — впрочем, как и в любой другой день — никому нельзя желать зла: слова дойдут до «адресата: мгновенно, но также быстро вернутся обратно, так что лучше не рисковать своим здоровьем и благополучием. Также необходимо максимально осторожно обращаться с деньгами — не только не вкладывать их в сомнительные предприятия, но и тщательно пересчитывать сдачу, полученную в супермаркете.

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