- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 190
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 16 июня
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 16 июня?
Луна рассказывает
День, когда можно как составлять планы на ближайший лунный месяц, так и постепенно начинать воплощать их в жизнь — для этого лучше подходит послеобеденное время, когда силы начнут постепенно прибывать.
Луна рекомендует
Выбирая между умственным и физическим трудом, желательно остановиться на первом: в этот день удастся решить любую — даже очень сложную — интеллектуальную задачу. Появление человека из прошлой жизни, с которым мы — по самым разным причинам — не очень хорошо расстались, даст возможность наконец-то наладить с ним отношения.
Луна предостерегает
Необходимо избегать раздражительности, которая, «накрыв» нас с самого утра, может негативно отразиться на наших отношениях с окружающими: особенно это касается близких людей, конфликт с которыми затянется надолго. В профессиональном отношении не стоит браться за несколько дел сразу — в таком случае успеха не удастся добиться ни в одном из них.
Читайте также:
Самые опасные дни в июне 2026 года: что нас ждет в это время
Последние недели Юпитера в Раке: что изменится с 30 июня и кому повезет больше всех