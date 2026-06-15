Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 16 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 16 июня?

Луна рассказывает

День, когда можно как составлять планы на ближайший лунный месяц, так и постепенно начинать воплощать их в жизнь — для этого лучше подходит послеобеденное время, когда силы начнут постепенно прибывать.

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Луна рекомендует

Выбирая между умственным и физическим трудом, желательно остановиться на первом: в этот день удастся решить любую — даже очень сложную — интеллектуальную задачу. Появление человека из прошлой жизни, с которым мы — по самым разным причинам — не очень хорошо расстались, даст возможность наконец-то наладить с ним отношения.

Луна предостерегает

Необходимо избегать раздражительности, которая, «накрыв» нас с самого утра, может негативно отразиться на наших отношениях с окружающими: особенно это касается близких людей, конфликт с которыми затянется надолго. В профессиональном отношении не стоит браться за несколько дел сразу — в таком случае успеха не удастся добиться ни в одном из них.

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