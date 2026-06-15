ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
190
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 16 июня

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 16 июня?

Луна рассказывает

День, когда можно как составлять планы на ближайший лунный месяц, так и постепенно начинать воплощать их в жизнь — для этого лучше подходит послеобеденное время, когда силы начнут постепенно прибывать.

Луна рекомендует

Выбирая между умственным и физическим трудом, желательно остановиться на первом: в этот день удастся решить любую — даже очень сложную — интеллектуальную задачу. Появление человека из прошлой жизни, с которым мы — по самым разным причинам — не очень хорошо расстались, даст возможность наконец-то наладить с ним отношения.

Луна предостерегает

Необходимо избегать раздражительности, которая, «накрыв» нас с самого утра, может негативно отразиться на наших отношениях с окружающими: особенно это касается близких людей, конфликт с которыми затянется надолго. В профессиональном отношении не стоит браться за несколько дел сразу — в таком случае успеха не удастся добиться ни в одном из них.

Читайте также:

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
190
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie