Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 16 марта
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 16 марта?
Луна рассказывает
Нынешний день, несмотря на начало рабочей недели, звезды советуют — разумеется, если выдастся такая возможность — посвятить отдыху: серьезных достижений на работе добиться все равно не удастся, а вот силы — как физические, так и моральные — нуждаются в восстановлении.
Луна рекомендует
Очень важно делать добрые дела, переусердствовать с которыми невозможно: чем больше их будет, тем лучше — как для других, так и для нас самих. Лучшее «оружие» в борьбе с недоброжелателями — дружелюбие, которого не стоит жалеть ни при каких обстоятельствах.
Луна предостерегает
Выяснение отношений с близким — или любимым — человеком лучше перенести на другое время: сегодня вместо нахождения общего языка можно только еще более усилить противоречия. Не стоит спешить с выводами относительно события, которое произойдет в этот день: на первый взгляд оно может показаться негативным, но довольно быстро станет понятно, что все случившееся — к лучшему.
Читайте также:
Астролог назвал три знака, для которых март 2026 года будет гармоничным и удачным
Год Осла по зороастрийскому календарю: что ждет нас после весеннего равноденствия 21 марта
Астролог назвала три знака, для которых весна 2026 года будет особенной