Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 16 ноября

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 16 ноября?

Луна рассказывает

День, когда не стоит верить всему, что будут говорить окружающие люди, в их словах будет мало правды.

Реклама

Луна рекомендует

Звезды советуют, как и положено в выходной, объединить домашнюю работу и отдых: и если с тура можно и нужно заниматься хозяйственными делами, то после обеда необходимо погулять на свежем воздухе – в лесу или парке.

Луна предостерегает

Необходимо с осторожностью относиться к происходящим в этот день событиям: они могут показаться совсем не такими, какими являются на самом деле. Нежелательно также делать из них важные выводы и принимать серьезные решения, поскольку уже завтра ситуация может измениться, так что имеет смысл немного подождать, пока реальность обретет свои настоящие черты.

Читайте также: