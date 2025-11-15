- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 16 ноября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 16 ноября?
Луна рассказывает
День, когда не стоит верить всему, что будут говорить окружающие люди, в их словах будет мало правды.
Луна рекомендует
Звезды советуют, как и положено в выходной, объединить домашнюю работу и отдых: и если с тура можно и нужно заниматься хозяйственными делами, то после обеда необходимо погулять на свежем воздухе – в лесу или парке.
Луна предостерегает
Необходимо с осторожностью относиться к происходящим в этот день событиям: они могут показаться совсем не такими, какими являются на самом деле. Нежелательно также делать из них важные выводы и принимать серьезные решения, поскольку уже завтра ситуация может измениться, так что имеет смысл немного подождать, пока реальность обретет свои настоящие черты.
