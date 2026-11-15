Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 16 ноября

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 16 ноября?

Луна рассказывает

День благоприятен для анализа своей жизни и деятельности — особенно профессиональной.

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Луна рекомендует

Можно — и нужно! — проводить работу над ошибками во всех жизненных сферах. Рекомендуется оценить — или переоценить — свои моральные ценности, возможности, внутренние ресурсы и стремления. Даже при напряженном рабочем графике необходимо часть нынешнего дня посвятить себе — например, устроить шопинг или посетить салон красоты. День благоприятен для примирения с теми, кого мы намеренно — или ненароком — обидели: сегодня сложатся все условия для выяснения отношений и примирения.

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Луна предостерегает

Участвовать в склоках и сплетнях нежелательно всегда, но сегодня — особенно: человек, против которого направлены коллективные интриги, может отреагировать неадекватным — а потому опасным — способом. Также звезды рекомендуют быть максимально осторожными с деньгами: велик риск увлечься и потратить крупную сумму, которая пробьет серьезную брешь в вашем бюджете.

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