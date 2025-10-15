- Дата публикации
Категория
- Астрология
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 16 октября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 16 октября?
Луна рассказывает
День, когда не стоит форсировать события и нежелательно никуда спешить — суета не даст желаемого результата, она только вымотает и отнимет силы, которых в это время и так немного.
Луна рекомендует
Тем, кто в последнее время упорно работал над решением важной — профессиональной или бытовой — задачи, звезды советуют — несмотря на разгар рабочей недели — взять небольшой тайм-аут: не стоит воспринимать это время как потраченное даром — важно помнить, что хорошо работает только тот, кто хорошо отдыхает.
Луна предостерегает
День не подходит для новых начинаний: любой проект, который окажется в работе в это время, будет наталкиваться на неожиданные препятствия и, как следствие, тормозить. Так что лучше передохнуть и набраться сил для будущей работы. Также несмотря на позитивную энергию дня расслабляться не стоит: велика вероятность попасть под влияние мошенников, которые используют в своих целях наши слабые места.
