Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
70
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 16 января

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 16 января?

Луна рассказывает

Астрологи считают, что нынешний день — несмотря на то, что он приходится на финал рабочей недели — и благоприятен для любых начинаний: для них в это время сложатся удачные условия. Можно также составлять планы на будущее — сегодня мы будем мыслить стратегически, и, как следствие, ясно видеть, как важные цели, так и способы их достижения.

Луна рекомендует

Принимая важные решения, нужно доверять не разуму, а интуиции: внутренний голос, основанный на работе подсознания, подскажет единственно верный ответ на заданный жизнью вопрос

Луна предостерегает

Нежелательно выяснять отношения с любимым человеком –договоренности достичь все равно не удастся, а вот поссориться можно будет легко. Что до происходящих в этот день событий, то не стоит оценивать их сразу — истинный смысл случившегося станет понятен нам только некоторое время спустя, когда мы сможем посмотреть на него, так сказать, на расстоянии.

Дата публикации
Количество просмотров
70
