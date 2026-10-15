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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
358
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 16 октября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 16 октября?

Луна рассказывает

День, когда дает о себе знать интуиция — с ее помощью можно найти ответы даже на самые сложные — и «зависшие» — вопросы.

Луна рекомендует

Удачными окажутся любые переговоры — как делового, так и личного характера, поэтому если нам необходимо достичь важной договоренности, нужно назначать встречу именно на этот день. От активных действий — как в профессиональной, так и в бытовой сфере — звезды рекомендуют воздержаться, все равно успехом они не увенчаются. Зато можно планировать будущие проекты: нам удастся составить максимально реальные и, одновременно, перспективно успешные планы. Удачными в этот день окажутся любые дела, но лучше всего сосредоточиться на решении финансовых вопросов — не только можно, но и нужно подписывать договора и заключать сделки.

Луна предостерегает

Нельзя игнорировать знаки, которые в это время будут посылать нам высшие силы: вполне возможно, что они хотят сообщить нам что-то очень важное и, что имеет особое значение, приятное. Необходимо отказаться от негативных мыслей и недобрых высказываний в адрес окружающих людей, даже если они объективно будут их заслуживать — важно помнить о бумеранге, который сегодня будет особенно активным.

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