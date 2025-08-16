Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 17-18 августа

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна на эти дни — 17 и 18 августа?

Луна рассказывает

В 25-й лунный день, которые растянется на двое календарных суток, нежелательно распылять свои силы на несколько дел сразу: желательно выбрать одно — самое важное. Не самое лучшее время для жизненных перемен, поэтому звезды советуют воздержаться от принятия важных жизненных решений — велика вероятность того, что они окажутся ошибочными.

Луна рекомендует

Успешными обещают быть небольшие финансовые операции, от крупных лучше отказаться — серьезной прибыли они не принесут. Можно отправляться в путь — как в деловые поездки, так и в долгожданные путешествия. В воскресенье устроить скромный семейный праздник: пригласите близких людей, накрыть стол, придумать ьразвлечения — впечатления должны остаться незабываемыми.

Луна предостерегает

Нежелательно тратить силы попусту: желательно делать только то, что действительно нужно и важно, зато и результат превзойдет все ожидания. Прежде чем что-то сказать или — тем более, сделать — желательно просчитать все последствия: слишком велик риск того, что наши слова или действия нанесут вред другим людям, а, как следствие, и нам самим.