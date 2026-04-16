Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 17 апреля

Луна

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 17 апреля?

Луна рассказывает

День, когда не стоит никуда спешить: с утра — из-за тяжелой энергетики и связанного с ней плохого настроения, после обеда — из-за отсутствия моральных и физических сил. Негативу необходимо противостоять, усталость и утомляемость «лечить» отдыхом.

Луна рекомендует

Вторая половина дня благоприятна для составления планов на будущее, которые могут затрагивать любую жизненную сферу — от профессиональной до личной. Причем астрологи советуют включать в них даже откровенно нереальные пункты, которые — самым невероятным образом — могут исполнится как будто бы по волшебству.

Луна предостерегает

Нежелательно браться за сложные дела, особенно если они касаются решения профессиональных вопросов — в них обнаружатся так называемые подводные камни, которые не видны даже при ближайшем рассмотрении. Также необходимо отказаться от посредничества в конфликтах, участниками которой являются близкие нам люди — родные или друзья. Примирить их все равно не удастся, а вот стать в их глазах виноватым в ссоре можно будет легко.

