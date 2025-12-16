Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 17 декабря

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 17 декабря?

Луна рассказывает

День, когда нельзя размениваться на мелочи, нужно ставить перед собой только грандиозные цели, а звезды позаботятся и о средствах, позволяющих их достичь, и о благоприятных обстоятельствах, которые сложатся как будто бы сами собой — без вмешательства человека.

Луна рекомендует

Стараясь решить проблему, досаждающую в последнее время, нужно… отпустить ее, тогда все устроится самым неожиданным — и приятным — образом. Выбирая дела на нынешний день, нужно отказаться от бытовых хлопот, все равно успешными они не станут: лучше заняться рутиной, накопившейся на работе — удастся быстро подтянуть все «хвосты».

Луна предостерегает

Не стоит назначать на сегодняшний день важные деловые переговоры, если их целью является подписание серьезных документов — вряд ли удастся это сделать. Также нежелательно не только заниматься спортом, но и много ходить пешком — потраченные силы лучше приберечь для умственной работы.

