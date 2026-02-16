Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 17 февраля

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 17 февраля?

Луна рассказывает

День, когда новый лунный месяц встречается со старым, уходящим: в это время завершается один жизненный этап и начинается другой, в который нужно войти налегке, проведя предварительно «работу над ошибками».

Луна рекомендует

Необходимо довести до финальной точки начатые ранее дела и приступить к составлению планов на будущее — как минимум, на следующий месяц. Любые проблемы — как профессионального, так и хозяйственного направления — надо опустить: решить их все равно не удастся, а силы, которых к этому времени останется крайне мало, будут потрачены зря.

Луна предостерегает

Очень важно — особенно в первой половине дня — ограничивать употребление жидкости, она может вызвать нежелательные отеки.

