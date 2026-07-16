Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 17 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 17 июля?

Луна рассказывает

День, когда каждому из нас — хотим мы того или нет — придется выбирать, на какой стороне — добра или зла — он находится.

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Луна рекомендует

Время благоприятно для решения любых профессиональных и бизнес-задач — не стоит терять редкий шанс преуспеть как в первом, так и во втором случае. Важно также быть внимательными к сновидениям нынешней ночи — в их сюжете может содержаться ответ на важный жизненный вопрос, главное, проснувшись утром, его не забыть, а затем правильно истолковать.

Луна предостерегает

Не стоит обращать внимание на замечания и намеки, которые могут делать недоброжелательно настроенные люди: их слова — не более чем отражение их собственных проблем, к нам они не имеют никакого отношения. Выяснение отношений с близким человеком успешным е станет –двум сторонам не удастся услышать друг друга, так что серьезный разговор лучше перенести.

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