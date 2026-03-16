Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 17 марта

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 17 марта?

Луна рассказывает

День чистой и светлой — сбалансированной — энергетики, когда нельзя позволять себе грубые, резкие и — особенно — непорядочные поступки, которые могут нарушить гармонию окружающего мира. Даже неосторожное слово — не говоря же о действиях — может оказать негативное влияние как на нас самих, так и на окружающую нас атмосферу, поэтому осторожность в это время — превыше всего.

Луна рекомендует

Общаясь с людьми, необходимо думать только о хорошем — любое недоброе пожелание обернется, прежде всего, против самого человека, а не против тех, кому он решит причинить вред. Удача будет сопутствовать в любых земных делах: можно покупать и ремонтировать недвижимость, строить загородный дом или дачу, сажать и пересаживать деревья и цветы.

Луна предостерегает

Нельзя нервничать и перенапрягаться, взяв на себя непосильную — профессиональную или хозяйственную — ношу, под тяжестью которой можно и надорваться — к счастью, только в переносном смысле.

