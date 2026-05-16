Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 17 мая
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 17 мая?
Луна рассказывает
Пришло время начинать воплощать в жизнь планы, которые были намечены накануне, для чего желательно предпочесть вторую половину дня, ну а завтра, в понедельник, уже можно будет по-настоящему развернуться.
Луна рекомендует
Выбирая между физическим и умственным трудом, желательно остановиться на последнем – именно он позволит добиться важных и серьезных результатов. Время благоприятно для покупок –приобретения, сделанные в этот день, окажутся на редкость удачными.
Луна предостерегает
Нежелательно резко и негативно реагировать на слова и действия окружающих людей, как бы они при этом себя ни вели – сдержанность позволит сохранить добрые отношения с окружающими, особенно близкими, людьми.
