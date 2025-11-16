- Дата публикации
-
Категория
Астрология
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 17 ноября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 17 ноября?
Луна рассказывает
День, когда на первый план выходит интуиция — именно к ней, а не к доводам разума, нужно обращаться, задавая важные — жизненные и профессиональные — вопросы.
Луна рекомендует
Наши мысли должны быть только добрыми и максимально полезными: все, что сегодня придет вам с голову, со временем станет реальностью — позаботьтесь о том, чтобы она была позитивной. Можно — и даже нужно — стоить планы на будущее — причем, как в профессиональном, так и в личном плане: удастся выбрать именно те цели, которые можно будет с блеском воплотить в жизнь.
Луна предостерегает
Несмотря на понедельник, нежелательно приступать к работе над новыми проектам, принимать важные решения и подписывать документы, в которых речь идет о крупных денежных суммах: велик риск ошибки, поэтому стоит выждать хотя бы пару дней.