Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 17 ноября

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 17 ноября?

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Луна рассказывает

День, когда человеком могут овладевать мрачные и тревожные мысли, которые являются отражением негативных энергий дня.

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Луна рекомендует

С внутренним напряжением, которое может не давать нам покоя с самого утра, необходимо гасить приятными занятиями, сделав то, что доставляет удовольствие. Сосредоточиваясь на приятных жизненных моментах, которые — хоть и в небольшом количестве — будут встречаться сегодня, удастся на позитиве прожить это время.

Луна предостерегает

Нежелательно брать на себя повышенные профессиональные обязательства — по объективным, совершенно не зависящим от нас, причинам большая часть планов сорвется, так что лучше сделать меньше, но качественнее. Не стоит обращать внимания на сновидения этого дня: при всей мрачности и неприятности их характера, они никоим образом не отразятся на нашей жизни, поэтому, проснувшись, можно с легким сердцем вбросить их из головы. Окружающие нас люди — особенно недоброжелательно настроенные — могут провоцировать нас на ответную неадекватную реакцию: нежелательно попасться на их удочку — это всерьез испортит настроение.

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