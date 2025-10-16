Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 17 октября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 17 октября?

Луна рассказывает

День мощной позитивной энергетики, которая выявляет умственные и интеллектуальные способности человека. Мы, пусть и на время, становится не только умнее, но и добрее и человечнее — конфликтов и злобных выпадов ни от кого ждать не приходится, напротив, все будут идти навстречу и помогать друг другу.

Луна рекомендует

Можно просить, оказывать и принимать помощь, заниматься благотворительностью и просто наслаждаться общением с окружающими. Плохое самочувствие, которое, несмотря на позитивные энергии дня, возможные в это время, будет, скорее всего, связано с переутомление, так что необходимо найти время не только для работы, но и для отдыха.

Луна предостерегает

Ни в кем случае нельзя срывать недовольство на людях, которые окажутся рядом: так легко можно будет испортить отношения с коллегами и близкими, что дорого нам обойдется.

