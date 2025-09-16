ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
180
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 17 сентября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 17 сентября?

Луна рассказывает

День погружения в себя, переосмысления жизненной ситуации, «диалога» со своим внутренним голосом, к которому очень важно прислушаться — он даст действительно ценный совет, который поможет справиться со сложившимися жизненными — или профессиональными — обстоятельствами.

Луна рекомендует

Нужно обращать внимание на знаки судьбы, которые могут в большом количестве попадаться в это время — пропустив подсказку, можно впоследствии об этом пожалеть. Также несмотря на сложные энергии дня, можно приступать к решению важной задачи, над которой мы работаем в последнее время: чем больше мы сегодня сделаем, тем быстрее удастся осуществить задуманное.

Луна предостерегает

Не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь, особенно если никто нас об этом не просит: такая инициатива может оказаться наказуемой, что надолго лишит желания решать какие-либо вопросы, кроме своих собственных. Не стоит также обращать внимание на чужие советы — никто не разберется в ситуации лучше нас самих.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
180
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie