- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 267
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 17 сентября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 17 сентября?
Луна рассказывает
День, когда мощная энергия наполняет организм с непреодолимой силой, из-за чего может показаться, что не существует целей, которые нельзя было бы достичь. Но ее очень важно направить в нужное русло, иначе она «вырвется» из рук и вместо созидания приведет к разрушению.
Луна рекомендует
Нынешний день — время проявлять благородство, отстаивая справедливость, защищая незаслуженно обиженных, делая что-то во благо не себе, а другим — окружающий мир обязательно оценит такое поведение. Можно общаться с начальством: любые обсуждаемые темы будут восприняты им благосклонно, но особенно это касается решения материальных вопросов.
Луна предостерегает
Ни в коем случае нельзя никого обманывать: ложь нежелательно всегда, но в этот день она может быть особенно разрушительной. Также не стоит бросать слова на ветер и обещать того, что заведомо нельзя сделать — неловкая ситуация, которая сложится в результате, надолго испортит репутация в глазах окружающих людей.
Читайте также:
Лилит в Деве с 14 сентября 2026 по 11 июня 2027 года: почему этот период непростой
Меркурий в Весах с 10 до 30 сентября 2026 года: как использовать этот период
Венера в Скорпионе с 10 сентября до 25 октября 2026 года: что нас ждет в это время
Зодиакальный гороскоп на сентябрь 2026 года для всех 12 знаков