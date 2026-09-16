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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
267
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 17 сентября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 17 сентября?

Луна рассказывает

День, когда мощная энергия наполняет организм с непреодолимой силой, из-за чего может показаться, что не существует целей, которые нельзя было бы достичь. Но ее очень важно направить в нужное русло, иначе она «вырвется» из рук и вместо созидания приведет к разрушению.

Луна рекомендует

Нынешний день — время проявлять благородство, отстаивая справедливость, защищая незаслуженно обиженных, делая что-то во благо не себе, а другим — окружающий мир обязательно оценит такое поведение. Можно общаться с начальством: любые обсуждаемые темы будут восприняты им благосклонно, но особенно это касается решения материальных вопросов.

Луна предостерегает

Ни в коем случае нельзя никого обманывать: ложь нежелательно всегда, но в этот день она может быть особенно разрушительной. Также не стоит бросать слова на ветер и обещать того, что заведомо нельзя сделать — неловкая ситуация, которая сложится в результате, надолго испортит репутация в глазах окружающих людей.

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