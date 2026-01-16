- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 17 января
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 17 января?
Луна рассказывает
День во всех отношениях благоприятных, но тонких и хрупких лунных энергий, которые нельзя разрушать злыми словами и поступками, о которых мы впоследствии можем пожалеть. Особенно опасными являются любые конфликты, поэтому их необходимо избегать — впрочем, как и всегда.
Луна рекомендует
Несмотря на зимнюю стужу, астрологи советуют заниматься земными — как в прямом, так и в переносном смысле — делами: можно начинать строительство, ремонт, наводить порядок в доме, сажать и пересаживать домашние цветы. Серьезные поступки стоит совершать только в том случае, если они были внимательно обдуманы и тщательно подготовлены, в противном случае их лучше отложить.
Луна предостерегает
Нельзя никого обижать — ни в реальной жизни, ни в мыслях: бумеранг не заставит себя долго ждать.
