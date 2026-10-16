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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 17 октября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 17 октября?
Луна рассказывает
День активных действий, которые обещают успех в любых делах, но особенно перспективной окажется домашняя работа.
Луна рекомендует
Запланированными на сегодняшний день делами лучше заниматься в одиночестве — так никто не сможет помешать нам довести их до ума. Физическому труду в этот день лучше предпочесть умственный: легко удастся осуществить все то, что раньше казалось невыполнимым занятием.
Луна предостерегает
Необходимо отказаться от ссор, даже если они будут вызваны объективными — и уважительными — причинами: выяснение отношений может привести к ситуации, из которой практически невозможно выбраться без серьезных потерь. От принятия важного жизненного решения лучше отказаться — сегодня велика вероятность ошибиться, поэтому — разумеется, если есть такая возможность — перенести «процедуру» на другой день
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