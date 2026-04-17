ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
83
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 18 апреля

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 18 апреля?

Луна рассказывает

Довольно динамичней день, первая половина которого подразумевает подготовку к активным действиям, а вторая — непосредственную работу, направленную на достижение поставленных перед собой целей.

Луна рекомендует

Самое важное в этот день — контролировать поток энергии, которую направляют на нас звезды: будучи неуправляемой, она принесет больше зла, чем добра. Время особенно благоприятно для работы на свежем воздухе — например, в саду или на приусадебном участке: с ее помощью удастся подавить негативные эмоции и настроить себя на позитив.

Луна предостерегает

Как бы нас ни раздражали окружающие нас — в том числе и близкие — люди, ни в коем случае нельзя выяснять с ними отношения, иначе серьезного конфликта с далеко идущими последствиями не избежать. От чересчур активных действий следует отказаться — она может привести не только к усталости, но и к плохому самочувствию.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
83
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie