Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 18 декабря

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 18 декабря?

Луна рассказывает

День абсолютной гармонии, которую нельзя нарушать ничем, поэтому очень важно провести его как можно тише и спокойнее.

Луна рекомендует

Время благоприятно для любых работ на земле — как в прямом, так и в переносном смысле: можно сажать и пересаживать домашние растения, приступать к ремонту и строительству, а также обосновывать и обживаться на новом месте.

Луна предостерегает

Нельзя обижать никого из окружающих, но особенно это предостережение касается близких людей: если каким-нибудь образом — словом или подозрением обидеть их сегодня, восстановить отношения в полном их объеме, скорее всего, уже не получится.

