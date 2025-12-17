- Дата публикации
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 18 декабря
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 18 декабря?
Луна рассказывает
День абсолютной гармонии, которую нельзя нарушать ничем, поэтому очень важно провести его как можно тише и спокойнее.
Луна рекомендует
Время благоприятно для любых работ на земле — как в прямом, так и в переносном смысле: можно сажать и пересаживать домашние растения, приступать к ремонту и строительству, а также обосновывать и обживаться на новом месте.
Луна предостерегает
Нельзя обижать никого из окружающих, но особенно это предостережение касается близких людей: если каким-нибудь образом — словом или подозрением обидеть их сегодня, восстановить отношения в полном их объеме, скорее всего, уже не получится.
Таро на неделю 15-21 декабря 2025 года: сила воли, гармония и новые открытия