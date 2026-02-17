- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 124
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 18 февраля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 18 февраля?
Луна рассказывает
День, когда жизнь возвращают от фантазий и грез к реальности, в противном случае не удастся решить вопросы, имеющие для каждого из нас большое значение.
Луна рекомендует
Не стоит вспоминать прошлое — необходимо строить планы на будущее и, как следствие, приступать к их реализации в настоящем. Можно сеять семена на рассаду, наводить порядок на приусадебном участке, покупать и продавать недвижимость.
Луна предостерегает
Как бы ни складывались обстоятельства, категорически не рекомендуется нервничать, особенно в первой половине дня: потеряв самообладание, можно совершить ошибку, которую не так легко — а в некоторых случаях и невозможно — будет исправить.
