Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 18 февраля

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 18 февраля?

Луна рассказывает

День, когда жизнь возвращают от фантазий и грез к реальности, в противном случае не удастся решить вопросы, имеющие для каждого из нас большое значение.

Луна рекомендует

Не стоит вспоминать прошлое — необходимо строить планы на будущее и, как следствие, приступать к их реализации в настоящем. Можно сеять семена на рассаду, наводить порядок на приусадебном участке, покупать и продавать недвижимость.

Луна предостерегает

Как бы ни складывались обстоятельства, категорически не рекомендуется нервничать, особенно в первой половине дня: потеряв самообладание, можно совершить ошибку, которую не так легко — а в некоторых случаях и невозможно — будет исправить.

