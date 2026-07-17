Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 18 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 18 июля?

Луна рассказывает

День, не терпящий спонтанных действий и импровизаций: любой поступок, каким бы незначительным он нам ни казался, необходимо тщательно обдумывать, иначе ошибок не избежать. Если принятое решение окажется правильным, уже в самое ближайшее время жизнь начнет меняться к лучшему.

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Луна рекомендует

День благоприятен для примирения с людьми, с которыми мы –вольно или невольно — поссорились в последнее время: не стоит упускать возможность вернуть отношения в прежнее — во всех отношениях доброжелательное — состояние. Также желательно помнить, что в решении любого важного вопроса необходимо прислушиваться к советам близких людей или друзей, а также к собственному внутреннему голосу: руководящее им подсознание подмечает то, что сознание, отягощенное множеством требующих постоянного решения задач, может проигнорировать.

Луна предостерегает

Хвататься за решение нескольких вопросов одновременно, даже если они будут касаться домашнего хозяйства, не рекомендуется всегда, но в этот день –особенно: начав, мы вряд ли сможем их завершить.

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