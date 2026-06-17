Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 18 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 18 июня?

Луна рассказывает

Двойственный день, символ которого — борьба добра со злом. Это первое, поэтому не самое сильное их противостояние, но игнорировать его все же не следует. Также это время выбора: как в узком, так и в глобальном смысле слова: в первом случае речь пойдет о предпочтен того или иного жизненного пути, во втором — о том, на какой стороне — света или тени — находится человек.

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Луна рекомендует

День на редкость благоприятен для избавления от вредных привычек: — например, от курения. Поскольку это также день своего рода и корней, рекомендуется изучать историю собственной семьи — она может рассказать много интересного не только о родственниках — как близких, так и дальних, но и о нас самих.

Луна предостерегает

От медицинских операций и манипуляций, даже если они заранее планировались на сегодняшний день необходимо отказаться — сегодня они вместо пользы принесут вред. Почувствовав упадок сил, нежелательно устраивать себе выходной — нужно найти себе хоть какое-то занятие, которое позволит отрешиться от негативных мыслей.

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