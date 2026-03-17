Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 18 марта

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 18 марта?

Луна рассказывает

Самый негативный и опасный — черный — день лунного календаря, находящийся под покровительством Гекаты (древнегреческой богини Луны, магии и нечистой силы), поэтому считается, что это время благоприятно для колдунов и ведьм. Оно делает нас слабыми, беззащитными перед опасностями и лишает сил — как физических, так и моральных.

Луна рекомендует

Ослабить негативное давление на психику поможет… яркий свет, начиная с дневного и заканчивая электрическим, рекомендуется также использовать живой огонь — печь, камин, свечи. Нужно ограничить себя в еде и развлечениях, перед сном обязательно нужно принять душ — он смоет с человека весь собранный за день негатив.

Луна предостерегает

Нельзя общаться — и особенно откровенничать — с людьми, которые, как говорят в таких случаях, лезут в душу, да и вообще пустых разговоров желательно избегать. Нежелательно поддаваться плохому настроению, которое в особо сложных случаях может принять форму беспросветной тоски, а также поддаваться мрачным мыслям, поскольку они — всего лишь порождение лунных энергий, и к реальности никакого отношения не имеют.

